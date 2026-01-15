إعلان

مصدر أمني ينفي الاعتداء على سجين وتهديده بالقتل

كتب : مصراوي

07:40 م 15/01/2026

مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن ادعاء زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء آخرين بالتعدى على زوجها داخل محبسه وتهديده بالقتل دون تدخل من إدارة المركز.

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وأن النزيل المذكور يتلقى الرعاية الكاملة بمحبسه أسوة بباقى النزلاء وفقاً لأطر السياسة العقابية الحديثة.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

مركز إصلاح وتأهيل الداخلية اعتداء تهديد بالقتل

