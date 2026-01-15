مصدر أمني ينفي الاعتداء على سجين وتهديده بالقتل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن ادعاء زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء آخرين بالتعدى على زوجها داخل محبسه وتهديده بالقتل دون تدخل من إدارة المركز.

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وأن النزيل المذكور يتلقى الرعاية الكاملة بمحبسه أسوة بباقى النزلاء وفقاً لأطر السياسة العقابية الحديثة.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.