اندلع حريق داخل مخزن أكسجين بمستشفى خاص بالساحل، مساء الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من داخل مستشفى خاص بمنطقة الساحل. دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه.

تبين بالفحص نشوب حريق في مخزن أكسجين في الدور الأرضي لمستشفى مكون من ٥ طوابق، وتمام الإخماد مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

الحريق أسفر عنه مصاب شاب بحروق من الدرجة الثانية تم نقله إلى مستشفى الدمرداش للعلاد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.