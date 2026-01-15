إعلان

مباحث الدقي تستجيب لاستغاثة عامل تعرض للسرقة

كتب : مصراوي

08:07 م 15/01/2026

المتهمان بسرقة دراجة نارية بالدقي

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضرر فيه شخص من سرقة دراجته النارية من أمام محل عمله.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يناير الجارى تبلغ لقسم شرطة الدقى من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بتضرره من شخصين؛ اتهمهما بسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاملان لأحدهما معلومات جنائية. بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب قطع الأسلاك، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سئ النية "أمكن ضبطه".

الدقي عامل سرقة دراجة نارية

