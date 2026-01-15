إعلان

حماس: إسرائيل لا تلتزم بوقف النار وتسعى لاستئناف حرب الإبادة

كتب : مصراوي

09:11 م 15/01/2026

مقاتلي حماس - أرشيفية

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن جريمة قصف منزل عائلة الحولي في مدينة دير البلح تشكل خرقا فاضحا ومتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت حماس في بيان اليوم الخميس، على ضرورة إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق جميع بنوده بما في ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأكدت حماس، أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وتسعى إلى تعطيله تمهيدا لاستئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أفادت قناة الجزيرة باستشهاد القيادي في كتائب القسام محمد الحولي وزوجته وابنته، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن سبعة شهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في مدينتي دير البلح ورفح منذ صباح اليوم، في ظل استمرار القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

حماس مدينة دير البلح اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل كتائب القسام

