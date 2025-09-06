إعلان

قرار عاجل من الجنايات بشأن محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية "المخدرات الكبرى"

05:25 م السبت 06 سبتمبر 2025
    سارة خليفة في فرنسا (2)
    المنتجة سارة خليفة (2)
    المنتجة سارة خليفة (1)
    سارة خليفة في احد شوارع باريس
    سارة خليفة في فرنسا (1)
    سارة خليفة في فرنسا (3)
    سارة خليفة (4)
    سارة خليفة (6)
    سارة خليفة (1)
    سارة خليفة (1)_1
    سارة خليفة (2)
    سارة خليفة (2)_1
    سارة خليفة (4)_1
    سارة خليفة (3)
    سارة خليفة (3)_1
    سارة خليفة (5)
كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

وصلت المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، في مأمورية خاصة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، وسط حراسة أمنية مشددة، تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتها في قضية المخدرات الكبري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.

وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل ملكها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".

وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعدها بحوالي 7 شهور حسيت إن ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

