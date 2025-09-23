واقعة دهس "عامل الطالبية".. حبس"هدير عبد الرازق" عامًا مع الشغل

"النجم عندنا قلت أروح أشوفه".. كيف تم اكتشاف واقعة رمضان صبحي في معهد السياحة؟

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 3 نوفمبر المقبل كأولى جلسات نظر الإستئناف المقدم من دفاع البلوجر "أم سجدة" على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية.

وكان المحامي يوسف ناصر عوف، دفاع البلوجر "أم سجدة" تقدم باستئناف على حكم محكمة الافتصادية بحق موكلته بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع الأسرية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة" بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.

وأوضحت المتهمة أن كل ما تمتلكه من أموال يبلغ 30 ألف جنيه، ولا توجد لديها أرصدة في البنوك، وأن المصوغات التي ترتديها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعة المحتوى "أم سجدة" بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.