ضبط 43 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية قبل ترويجها بالسوق السوداء

كتب : علاء عمران

02:08 م 23/09/2025

المضبوطات

كتب- علاء عمران:
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط سائقين مقيمين بالمحافظة أثناء استقلالهما سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة برج العرب.
وعُثر بحوزتهما على أكثر من 43 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

