كتب- علاء عمران:

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من خريجي دفعات 2015 حتى 2018، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من مساعدي الوزير والقضاة.

وقال المستشار محمد الشناوي خلال كلمته، إن أداء اليمين لا يقتصر على الكلمات فقط، بل يمثل عهدًا وميثاقًا مهنيًا وأخلاقيًا، مشددًا على ضرورة التحلي بالنزاهة والانضباط، والعمل على مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة. كما أكد على أهمية مواكبة التطورات العلمية والتقنية، خصوصًا في ظل الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة التحقيق وأداء الرسالة القضائية.

من جانبه، رحب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالمستشار محمد الشناوي والمعاونين الجدد، مؤكدًا ضرورة التمسك بالتقاليد القضائية، والمواظبة على طلب العلم واكتساب المعارف الحديثة لتعزيز الأداء المهني، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم المقدسة.

ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 448 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي، الذي تضمن تعيين 87 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعات 2015-2018.