سقوط عصابة غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

كتب : علاء عمران

11:59 ص 24/12/2025

مبلغ مالي - أرشيفية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية، لضلوعهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن التحريات كشفت عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، من خلال تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ زراعية، إلى جانب اقتناء سيارات.

وقدرت القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

المخدرات مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية غسل الأموال

