وفاة الفنان طارق الأمير

رحل عن عالمنا اليوم الفنان طارق الأمير، عن عمر يناهز 56 عاما بعد أزمة صحية استلزمت نقله المستشفى منذ أيام.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لمصراوي، إن الفنان طارق الأمير رحل عن عالمنا منذ ساعات.

وعانى الفنان طارق الأمير خلال الفترة الماضية من توقف عضلة القلب، ونقل للعناية المركزة، داخل إحدى المستشفيات.

الفنان طارق الأمير هو أحد أبطال فيلم "عسل أسود"، كما شارك في بطولة عدد من الأعمال منها "اللي بالي بالك"، "الحب كده"، "مطب صناعي"، "صنع في مصر"، "أم كلثوم".