الداخلية: ضبط 7 ملايين جنيه عملات و12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:02 م 24/12/2025

ضبط دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لتلك الممارسات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشن قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط نحو 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

