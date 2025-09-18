معركة سوق العبور.. حكم عاجل من الجنايات في قضية "معلمين الجمبري"

دمروا كنزًا أثريًا مقابل 194 ألفًا.. عقوبة سارقي أسورة المتحف المصري بعد

كتب - رمضان يونس:

خففت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على 6 متهمين في واقعة اتهامهم بقتل بائع جمبري داخل في "سوق العبور"، إثر معركة دامية وقعت بين عائلتين في شادر السمك.

وعدلت المحكمة حكمها على "م. م" واكتفت بإدانته بالسجن المشدد 15 عامًا بدلا من السجن المؤبد، ومعاقبة "أ.ح"، و "م.م"، و "م.ح"، و "ع.ح" بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن 5 سنوات، وبراءة الأب "ح.خ" من الاتهام الذي أسند إليه.

وأدانت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، في جلسة 26 أبريل الماضي، متهم بالسجن المؤبد و5 آخرين بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات في القضية.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلى جنايات شرق القاهرة، للمتهمين "م. م"، و "ح. خ"، و "أ. ح"، و "م. ح"، و "م. ح"، و "ع. ح"، تهمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م. ش" و"م. ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما و سلامتهما وتهديد حياتهما.

وجهت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهم الأول "م. م" تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلاف نشب بينهما، فاستغل المتهم ذلك ووسوس له الشيطان، فاستل سكينًا وطعنه أسفل الإبط الأيمن، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقد قصد بذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التى أدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد وباقي المتهمين بالسجن 5 سنوات لما أسند إليهم من اتهام.