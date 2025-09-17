دفاع المتهمين في قضية مينا موسى: المتهم الثاني لم يكن على علم بالجريمة

كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية، من خلال منظومة "أمان"، بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بمناسبة العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في شتى المناسبات؛ حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.