كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "8" تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقف سير دعوى "نبيلة عوض" التي تطالب فيها شركة أوبر مصر بتعويض مدني 5ملايين جنيه لما لاحقها من أضرار مادية ومعنوية أدبية بعد تعرضها للخطف ومحاولة التعدي عليها على الطريق العام من قبل سائق تابع للشركة.

وأقام المحامي ماجد حمدي، وكيل "فتاة التجمع" ـ "نبيلة. ع" ـ دعوى حملت رقم 155 لسنة 2025، ضد شركة "أوبر مصر" طالبًا فيها تعويض مدني مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، بعد تعرض موكلته لأضرار نفسية وبدنية على إثر حادثة هتك عرض ارتكبها أحد سائقي الشركة، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تقدم بإنذار رسمي رقم 25125 بتاريخ 28 ديسمبر 2024 للشركة، وأكد أن موكلته ستتخذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة لمطلبها: "أبلغنا الشركة رسميًا بالإنذار، وإذا لم تلتزم، فسيتم رفع دعوى قضائية ضدها".

رفضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس، استئناف "سائق أوبر" في واقعة اتهامه بهتك عرض "نبيلة. إ"؛ وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، وأيدت قرار أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا.

في وقت سابق، قضت الدائرة "7" جنايات القاهرة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بهتك عرض "نبيلة. إ"؛ وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "حسين.أ" بالقضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، في الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها " نبيلة إ."، بالإكراه.

وذكرت النيابة العامة أن السائق هتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض "كتر" محل الاتهام التالي، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وحسب بيان رسمي من النيابة العامة، فإنها استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في واقعة "فتاة التجمع" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة ولم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.