إعلان

أمن المنافذ: ضبط قضايا تهريب ومخدرات وتنفيذ 231 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

12:21 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

قطاع أمن المنافذ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده الأمنية المكثفة لإحكام السيطرة على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في ضبط قضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وضبط (3056) مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب ضبط (47) قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ (231) حكمًا قضائيًا متنوعًا. كما تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومنع أية محاولات للتهريب أو الإخلال بالقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع أمن المنافذ ضبط قضايا تهريب ومخدرات وزارة الداخلية مخالفات الإجراءات الجمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة