كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده الأمنية المكثفة لإحكام السيطرة على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في ضبط قضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وضبط (3056) مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب ضبط (47) قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ (231) حكمًا قضائيًا متنوعًا. كما تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومنع أية محاولات للتهريب أو الإخلال بالقانون.