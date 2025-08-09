كتب- أحمد أبوالنجا:

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (شعبة علمي)، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

شروط المعهد الفني الصحي الشرطي 2025

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2025.

ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، و165 سم للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول (الوزن = الطول – 100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (شعبة علمي) بأي عام دراسي سابق، بحد أدنى 60%، وألا تقل نسبة درجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي منها نهائيًا.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، مع التعهد كتابيًا بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

أن يقر المتقدم بقبوله العمل في أي موقع شرطي وفقًا لاحتياجات العمل.

ويشترط على المتقدم أثناء إجراء الاختبار الطبي تقديم أشعة عادية على الصدر حديثة، مرفق بها تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية، مختوم بخاتم شعار الجمهورية.

أحكام عامة:

يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارًا من السبت 9/8/2025 حتى الأربعاء 10/9/2025، بمستشفيات هيئة الشرطة في (مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط). ويتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارًا من الإثنين 11/8/2025 حتى السبت 13/9/2025، بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

يحق للمعهد استبعاد من يثبت عدم لياقته الطبية من المقبولين، بعد إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

يُلحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومي مع الالتزام بالقواعد الانضباطية، والزي المقرر، والمظهر العام، والسلوك القويم.

مدة الدراسة سنتان، يحصل الخريج بعدها على "دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية" ودرجة معاون أمن ثالث، ويتدرج في الترقي وفقًا للقوانين والضوابط. وتشمل الدراسة فترة إعداد وتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلية بمعهد معاوني الأمن.

المناهج هي ذات المناهج المقررة بالمعاهد المناظرة بوزارة التعليم العالي، ويحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة.

يتعهد الطالب وولي أمره كتابيًا، بالتضامن، بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وفي حال رغب الطالب في عدم الاستمرار، يتقدم بطلب استقالة موقّع من ولي أمره (إذا كان أقل من 21 عامًا)، ويلتزم برد تكاليف التدريب والإعاشة والمكافآت، والمصروفات التي تحملتها الدولة.

إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة أو إغفال بيانات تؤثر على شروط القبول، يُفصل الطالب بقرار من مجلس التأديب.

المزايا الممنوحة للمتقدمين:

تتحمل وزارة الداخلية نفقات التعليم والتدريب، وقيمة الملابس أثناء الدراسة.

صرف مكافأة مالية شهرية للطلاب المنتظمين بالدراسة.

منح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.

الاستفادة من المزايا المالية التي يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة بعد التخرج.

الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية التي تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة، إضافة إلى المزايا المقررة لأفراد هيئة الشرطة بعد التخرج.