كتب- أحمد أبو النجا:

وقعت هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون استراتيجي مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمقرها الرئيسي في المهندسين، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

جاء التوقيع برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، وتزامن مع احتفالات الهيئة بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

وأوضحت الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القانونية والفنية، عبر برامج تدريبية متخصصة يقدمها مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي التابع لها، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل المعلومات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الهيئتين والمستشارين، في أجواء تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ورغبة الطرفين في التعاون البناء.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)