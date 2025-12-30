إعلان

قرار قضائي عاجل بشأن التيك توكر "كنزي" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة

كتب : أحمد عادل

01:26 م 30/12/2025

المتهمة

قررت نيابة الطفل إخلاء سبيل صانعة المحتوى "كنزي" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع مرئية تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء العام عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وفحصها أظهر احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر تلك المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

قرار قضائي التيك توكر كنزي نشر مقاطع فيديو خادشة

