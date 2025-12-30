إعلان

شاب يطعن زوجته بسكين أمام مترو فيصل بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

01:08 م 30/12/2025

حادث طعن تعبيرية

أقدم شاب على طعن زوجته بسلاح أبيض أمام محطة مترو فيصل بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، ما أدى إلى إصابتها في الرقبة وسقوطها على الأرض، قبل أن يلوذ بالفرار.
تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لبدء التحقيقات.
ونُقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يواصل فريق المباحث جمع التحريات، والاستماع لشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.
وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث طعن شاب يطعن زوجته مترو فيصل الجيزة

