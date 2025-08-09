كتب- صابر المحلاوي:

اندلع منذ قليل حريق داخل محل تجاري شهير بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال والمباني المجاورة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق، والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.