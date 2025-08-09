الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة بالمولوتوف" في البحيرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات تحتوي على مواد مشتعلة، وآخرين يحملون أسلحة بيضاء، إضافة إلى التراشق بالحجارة أمام أحد المنازل بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة بوقوع مشاجرة ومصابين بين طرف أول مكوَّن من أربعة أشخاص (بينهم اثنان مصابان بجروح متفرقة، أحدهما محتجز بالمستشفى لتلقي العلاج)، وطرف ثان مكوَّن من شخصين (مصابان بكدمات وسحجات)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة نشبت إثر خلافات سابقة حول الجيرة، وتبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة، فيما قام أحد أفراد الطرف الأول بإلقاء زجاجات بنزين مشتعلة أمام منزل الطرف الثاني بسبب ذات الخلافات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط السلاح الأبيض المستخدم بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.