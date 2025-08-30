كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتجار المخدرات، بعدما تمكنت من إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، بلغت قيمتها المالية نحو 225 مليون جنيه.

المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام تشكيل عصابي مكوّن من 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية – بجلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت الأجهزة الأمنية الأكمنة اللازمة واستهدفت المتهمين بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم: 2 طن من مخدر الحشيش، و2 طن من مخدر الهيدرو، و3 سيارات كانت معدّة لنقل المضبوطات.

وتقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 225 مليون جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار توجيه الضربات الاستباقية ضد العناصر الإجرامية لتجفيف منابع المخدرات.

