يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأبراج التي تتعرض للحسد في العام الجديد بسبب الحظوظ والفرص التي تنتظرها.

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة الأبراج وفاء حامد عن أكثر برج معرض للحسد.

برج الدلو الأكثر عرضة للحسد في 2026

أوضحت وفاء خلال استضافتها في برنامج "حكاية جديدة" على قناة "النهار"، أن برج الدلو سيكون أكثر الأبراج تعرضا للحسد في الفترات المقبلة، نظرا للحظوظ والفرص المميزة التي تنتظره.

وأضافت أن مواليد هذا البرج يواجهون صعوبات أو أمورا غير متوقعة عند تقدمهم في العمل.

طبيعة البرج وسبب الحسد

وأشارت الخبيرة إلى أن برج الدلو ينتمي للأبراج الهوائية، وهذه الأبراج تكون أكثر عرضة للحسد، لذلك، نصحت مواليده بـ الكتمان والصمت حول أمورهم حتى تتحقق أهدافهم وتكتمل مشاريعهم دون تدخلات سلبية.

ترتيب الأبراج الهوائية من حيث التعرض للحسد

وضعت الخبيرة ترتيب الأبراج الهوائية الأكثر تعرضا للحسد على النحو التالي:

برج الدلو.

برج الميزان.

برج الجوزاء.

نصائح للعلاقات الشخصية

وحذرت من المبالغة في إظهار السعادة أو نشر صور الشريك في حال الدخول في علاقة حب جديدة، مشيرة إلى أن الحذر في إظهار التفاصيل الشخصية يضمن استمرار الأمور بسلاسة ويحميها من تأثير الحسد.

