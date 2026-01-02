السجل الجنائي لقاتل"سائق ترسا" بالكوم : سوابق في 20 قضية

رمضان صبحي يستأنف على حبسه سنة في قضية التزوير

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل "سائق ترسا" على يد "عاطل" أمام الأهالي في منطقة الكوم الأخضر بالهرم، عن مفاجأة صادمة.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم "إسلام" الشهير بـ"أبو أتاتا"، لديه سجل جنائي حافل بالإجرام نحو 20 قضية، تنوعت ما بين ضرب و اتجار مخدرات، وسلاح و تزوير في إسمه وسرقة من الفترة 2013 حتى 2024.

و قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة "إسلام" الشهير بـ"أبو اتاتا"، إلى محكمة الجنايات المختصة في واقعة اتهامه بقتل "محمد اوزعه"، بسكين في وضح النهار بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم.

أمام جهات التحقيق أقر "أبو اتاتا" استدلالاً بارتكاب جريمته بحق المجني عليه "اوزعه"، مدعيًا أن الأخير تقوي عليه وأعطاه جرعة دواء "برشامة"، على إثرها أصيب بألم في البطن.

وأكد "أبو اتاتا" في اعترافاته، أنه في يوم الجريمة، طلب من "أوزعه" أن يذهب به إلى المستشفى، وباغته في طريقهما إلى المستشفى بمنطقة " الكوم الأخضر"، عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته أوقعته قتيلا في الحال وتركه ولاذا بالفرار .

ووجهت النيابة العامة لـ"أبو اتاتا"، تهمتي قتل المجني عليه "محمد اوزعه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية في الواقعة، فيما استمعت لأقوال أسرة المجني عليه وشهود العيان على الجريمة، فيما استعجلت تقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه والذي سيكشف مدى الإصابات التي تعرض لها السائق.