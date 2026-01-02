أبوها رفض الخطوبة .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو"فتاة المعادي"

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقتها بالضرب وإحداث إصابتها على إثر سابقة رفض أهليتها إتمام خطبتهما لسوء سلوكه بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة المعادى بلاغا من طالبة مقيمة بدائرة القسم "مصابة بجروح بالرقبة و الوجه" تضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لسابقة إرتباطها بأحدهما ورفض أهليتها إتمام الخطبة لسوء سلوكه.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما طالبين- مقيمان بدائرة القسم، و مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.