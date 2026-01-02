إعلان

أبوها رفض الخطوبة .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو"فتاة المعادي"

كتب : رمضان يونس

04:32 م 02/01/2026

أبوها رفض الخطوبة .. الداخلية تكشف ملابسات فيديوفت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقتها بالضرب وإحداث إصابتها على إثر سابقة رفض أهليتها إتمام خطبتهما لسوء سلوكه بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة المعادى بلاغا من طالبة مقيمة بدائرة القسم "مصابة بجروح بالرقبة و الوجه" تضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لسابقة إرتباطها بأحدهما ورفض أهليتها إتمام الخطبة لسوء سلوكه.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما طالبين- مقيمان بدائرة القسم، و مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة قسم شرطة المعادى فتاة المعادي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً