وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

طهران- (د ب أ)

أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة على أن "القدرات الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض"؛ مشيرا إلى أنه "لا يوجد في إيران أي شخص يؤمن بإدخال الملف الصاروخي ضمن إطار المفاوضات".

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن زادة أدلى بهذا التصريح خلال زيارة قام بها اليوم الجمعة لمنزل القائد العام الراحل للحرس الثوري حسين سلامي، حيث التقى وتحدث مع أسرته.

ونوه وزير الدفاع بالدور البارز الذي أداه سلامي في تأسيس وتطوير القوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية؛ قائلا: إن "الشهيد سلامي، إلى جانب عدد من القادة، هم من المؤسسين الأوائل لهذه القوة، وأسهموا بدور حاسم في مجال تعزيز الاقتدار الصاروخي وتطوير التقنيات الحديثة من اجل تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد".

وأكد أن "القدرات الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض"، وشدد وزير الدفاع الإيراني إلى أن "هذه القدرات لا يمكن القضاء عليها لا بالقنابل، ولا بالمفاوضات، ولا باغتيال غادر للعلماء والقادة، لأنها باتت معرفة راسخة في عقول أبناء إيران ومتجذرة في الجامعات وبين الشباب".

كما أشار إلى، أن "هذه القدرات لا يمكن تفكيكها حتى عبر القرارات والضغوط السياسية"؛ مؤكدا بأن "إصدار قرارات من قبل دول ذات تاريخ لا يتجاوز 250 عاما، لن يكون له أي تأثير على القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يشار إلى أن إسرائيل تعرب مرارا عن قلقها بشأن إعادة إيران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى والقدرات النووية التي تضررت خلال حرب يونيو/حزيران الماضي التي شنتها إسرائيل على إيران وشاركت فيها الولايات المتحدة .