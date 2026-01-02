شقيقة "عريس المرج" ضحية زوجته : وحيد على 5 بنات واتقتل وسره معاه

كشفت "شيماء.م" شقيقة عريس مؤسسة الزكاة "أحمد" الذي قُتل غدرًا بطعنة نافذة في الصدر على يد زوجته، تفاصيل الجريمة المأساوية التي هزت حي المرج.

وأكدت الأخت في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شقيقها الأبن الوحيد على 5 فتيات، تزوج من المتهمة قبل نحو 6 أشهر و يقطن معها في منزل العائلة، موضحًة أن يعمل اشترى توك توك ويعمل عليه من أجل قوت يومه، و في يوم الواقعة لم يخرج للعمل كون كان يجهز مراسم حفل زفاف صديقه.

وتابعت "شيماء" أن "أحمد" شقيقها عاد قبل بدء حفل الزفاف ليرتدي ملابس الفرح، وبعد دقائق من دخول الشقة سمعت صوت زوجته العالي "الحقي يا شيماء أخوكي وقع"، حينها كانت الزوجة نفذ مرادها بقتل الزوج، محاولة إخفاء كل معالم الجريمة "أنا شوفت أخويا واقع على وشه وفي ضربة في الرأس".

وذكرت "شيماء"، أن وجود آثار دم داخل المطبخ والصالة زاد من حدة الشكوك لدى الزوجة" جريت بأخويا وهو غرقان دم على اليوم الواحد وقالولنا في الطوارئ هو جاي خلصان". دون أن تعلم ما جرى له.

"شيماء" لا تطلب سوى القصاص من الزوجة " قتل أخويا .. محدش عارف هي عملت كده ليه ..اخويا اتقتل وسره معاه".