هل تتساءلون عما بحث عنه العالم على جوجل هذا العام فيما يتعلق بالصحة؟، إليكم أبرز عمليات البحث في مجال الصحة.

1. "ما هي أعراض الإنفلونزا وكوفيد-19 وحمى الضنك؟"

لا يزال الكثيرون يبحثون على الإنترنت عن أعراض الإنفلونزا وكوفيد-19 وحمى الضنك للتحقق بسرعةمما إذا كانت الحمى أو السعال أو آلام الجسم أو الطفح الجلدي تشير إلى حالة خطيرة.

ويزداد ارتباك الناس وخوفهم من الأمراض المتزامنة، نتيجةً لظهور بؤر تفشي المرض وتزايد أعداد الإصابات الموسمية.

بحث المستخدمون عن "أعراض الإنفلونزا" ومصطلحات متعلقة بالعدوى في عام 2025، نظرًا لاستمرار قلقهم بشأن الفيروسات التنفسية والأمراض التي ينقلها البعوض.

يبحث الناس عن معلومات حول زيارات المستشفيات وفترات العزل وجداول الفحوصات، رغبةً منهم في التصرف بمسؤولية، مع افتقارهم إلى سهولة الوصول إلى الإرشادات الصحية المحلية.

2. "ما هي الخطوات المحددة التي يمكنني اتخاذها لخفض قراءات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول؟"

يتزايد عدد الأسئلة حول ضغط الدم والكوليسترول، لأن هذه المؤشرات بالغة الأهمية لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ويتساءل المستخدمون باستمرار عن مدى الحاجة إلى العلاج الطبي مقابل تبني تغييرات في نمط الحياة، ومتى ستبدأ مؤشراتهم الصحية بالتحسن.

تشير تقارير اتجاهات البحث إلى أن مشاكل القلب والتمثيل الغذائي، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول ومستويات A1C، تظهر بشكل متكرر في مختلف المناطق الجغرافية.

يدرك الناس المخاطر الصحية المستقبلية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكنهم لا يفهمون تماما كيف يؤثر النظام الغذائي والتمارين الرياضية ومستويات التوتر وأنماط النوم على صحتهم.

3. "كيف يمكنني خفض مستوى السكر التراكمي (A1C) والسيطرة على مرض السكري؟"

يبحث الناس حول العالم، عن معلومات حول مرض السكري، الذي يُعدّ أكثر استفساراتهم الصحية شيوعاً.

يبحث الناس عن إجابات لأسئلة مثل: "كيف أخفض مستوى السكر التراكمي؟"، "ما هو المستوى الأمثل لسكر الدم؟"، و"هل يمكن علاج مقدمات السكري؟"، وذلك في محاولتهم للوقاية من المضاعفات أو تأخير ظهورها.

تُظهر تحليلات اتجاهات جوجل في 155 دولة أن مرض السكري يظهر ضمن أكثر ثلاث عمليات بحث شيوعًا في أكثر من ثلث هذه الدول، ما يجعله أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا.

ويُجري الناس هذه الأبحاث لأنهم يواجهون تحديات يومية حقيقية عند اختيار الطعام والأدوية، فضلًا عن قلقهم بشأن المشاكل الصحية المحتملة وصعوبة فهم المعلومات المتضاربة المتوفرة على الإنترنت.

4. "لماذا أشعر بالتعب طوال الوقت؟"

التعب المزمن، وانخفاض الطاقة، و"لماذا أشعر بالتعب دائماً؟" - هذه الأسئلة يطرحها الناس من جميع الفئات العمرية، يشتبه الناس في فقر الدم، إلى جانب مشاكل الغدة الدرقية، ونقص الفيتامينات، وأعراض كوفيد طويلة الأمد، لكنهم يتساءلون أيضاً عن تأثير التوتر، وجودة النوم، وقضاء وقت طويل أمام الشاشات.

أظهرت الأبحاث حول أنماط البحث الصحي لعام 2025 أن الناس مهتمون بشكل خاص بمعرفة المزيد عن الإرهاق المزمن وأعراض تشوش الذهن المستمرة التي تظهر بعد الإصابة بفيروس كوفيد-19. ويشعر من يحاولون تشخيص إرهاقهم بأنفسهم بالحيرة، لأن الإرهاق قد ينتج عن أسباب متعددة.

5) "هل أنا مصاب بالسرطان ؟"

يبحث الناس عن إجابات حول صحتهم من خلال اتجاهات البحث التي تُظهر أن الصداع، وآلام الصدر، والكتل، وفقدان الوزن غير المبرر، وتغيرات حركة الأمعاء، قد تكون أعراضًا للسرطان.

ولا يزال الجمهور يتساءل عن السرطان، لأن هذا المرض يصيب العديد من العائلات، وغالبًا ما يكون مميتًا.

يبحث الناس في مختلف أنحاء العالم عن معلومات حول السرطان باعتبارها أكثر استفساراتهم شيوعاً، وتشمل أيضاً البحث عن أعراض الألم والإسهال والنزيف. يبدأ الناس بالبحث عبر الإنترنت من خلال محركات البحث للتحقق من أعراضهم، قبل تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة طبية طارئة.

