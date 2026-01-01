التحريات: مدير "مصحة المريوطية" سوابق في 3 قضايا

رمضان صبحي يستأنف على حبسه سنة في قضية التزوير

كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بالجيزة، مفاجأة عن مالك "مصحة المريوطية"، في الواقعة التى أثارت جدلا واسعا بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد هروب جماعي لنزلاء مصحة لعلاج إدمان. في منطقة أبو صير نتيجة سوء المعاملة.

وأوضحت التحريات أن مالك المصحة "خالد .م" استأجر فيلا من رجل أعمال (تم إخلاء سبيله بشأن الواقعة) في يونيو الماضي وقام بفتح الفيلا مصحة لعلاج الإدمان،وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة بمعرفة إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 14 أكتوبر الماضي.

وذكرت التحريات، أن مدير المصحة أعاد فتح النمصحة واستقبل عشرات النزلاء داخل الفيلا، ليتلقوا العلاج من الإدمان، إلا أن سوء المعاملة دفعتهم للهروب.

وتابعت التحريات، أن مدير المصحة ( المسئول) سبق اتهامه في ثلاث قضايا (سلاح بدون ترخيص و مخدرات) آخرهم قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.