إعلان

التحريات: مدير "مصحة المريوطية" سوابق في 3 قضايا

كتب : رمضان يونس

10:06 م 01/01/2026 تعديل في 10:11 م
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (6)
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (5)
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (11)
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (9)
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (8)
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (10)
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم
  • عرض 22 صورة
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (7)
  • عرض 22 صورة
    اغلاق مصحة المريوطية
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (5)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (1)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (4)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (7)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (8)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (6)
  • عرض 22 صورة
    القائمون على إدارة مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (12)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (13)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (10)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (11)
  • عرض 22 صورة
    مصحة المريوطية (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بالجيزة، مفاجأة عن مالك "مصحة المريوطية"، في الواقعة التى أثارت جدلا واسعا بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد هروب جماعي لنزلاء مصحة لعلاج إدمان. في منطقة أبو صير نتيجة سوء المعاملة.

وأوضحت التحريات أن مالك المصحة "خالد .م" استأجر فيلا من رجل أعمال (تم إخلاء سبيله بشأن الواقعة) في يونيو الماضي وقام بفتح الفيلا مصحة لعلاج الإدمان،وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة بمعرفة إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 14 أكتوبر الماضي.

وذكرت التحريات، أن مدير المصحة أعاد فتح النمصحة واستقبل عشرات النزلاء داخل الفيلا، ليتلقوا العلاج من الإدمان، إلا أن سوء المعاملة دفعتهم للهروب.

وتابعت التحريات، أن مدير المصحة ( المسئول) سبق اتهامه في ثلاث قضايا (سلاح بدون ترخيص و مخدرات) آخرهم قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هروب جماعي لنزلاء مصحة همصحة المريوطية مصحة المريوطية البدرشين مصحة أبو صير غلق مصحة البدرشين هروب جماعي لمدمني مصحة البدرشين ة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة