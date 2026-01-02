يستخدمها لاعبو مصر.. قصة "الأحذية النباتية" في كأس الأمم الأفريقية

بعد وجوده ضمن الأفضل.. ماذا قدم الشناوي في مجموعات كأس الأمم الأفريقية؟

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، نوعا مميزا من الأحذية بين اللاعبين.

"الأحذية النباتية"، ظهرت عام 2021، عندما سوقتها علامة "سوكيتو" التجارية على أنها أكثر استدامة وأقل ضررا بالبيئة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النيجيري تشيدوزي أوازييم، استخدم 7 أزواج كاملة من الأحذية في النسخة السابقة من كأس الأمم الأفريقية 2023، عندما وصلت بلاده إلى نهائي البطولة، لهذا نصحه أصدقائه بالأحذية النباتية.

ويستخدم نحو 10 لاعبين من منتخب نيجيريا هذه الأحذية، كذلك بعض لاعبي منتخب مصر ووزامبيا وموزمبيق، إذ ظهروا باللون الأحمر من هذا التصميم، وتبدأ أسعار تلك الأحذية من 150 يورو.

ووفقا لتقرير "ليكيب"، ظهر هذا النوع مخن الأحذية عام 2017، أثناء وجود هاردي مؤسس تلك العلامة، في فيتنام وشاهد بائعين محليين يصنعون أحذية من مخلفات أديداس ونايكي.

