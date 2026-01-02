مباريات الأمس
وفاة نجل عزيز كي.. مأساة تضرب معسكر بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

02:10 م 02/01/2026
تلقى عزيز كي، لاعب الوداد المغربي ومنتخب بوركينا فاسو، نبأ وفاة نجله، خلال وجوده مع منتخب بلاده في المغرب، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن الوداد المغربي، في بيان رسمي، وفاة نجل عزيز كي، قائلا: "بكل حزن وآسى، يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي في وفاة ابنه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ليضرب موعدا مع بطل النسخة السابقة ساحل العاج.

عزيز كي وفاة نجل عزيز كي بوركينا فاسو منتخب بوركينا فاسو كأس الأمم الأفريقية

