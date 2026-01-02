بلطجة وفرض إتاوات.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة "سايس الشرابية"

إعلان

كتب : رمضان يونس

02:36 م 02/01/2026

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، و بفحص المنشور حددت هوية المشكو في حقه، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه تبين أنه عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

