رعب في سوق إدكو .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فكهاني البحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يلوح بسلاح أبيض بالبحيرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت القوات من القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المتداول بائع متجول - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو وبحوزته السلاح الأبيض"الظاهر بمقطع الفيديو"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاعتراض بعض الباعة على افتراش البضاعة خاصته بأحد الأسواق بدائرة المركز.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.