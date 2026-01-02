نجاح زراعة قرنية لشخص فاقد البصر بمستشفى رمد المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى رمد المنصورة بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة، أعادت الأمل لمريض كان فاقدًا للإبصار، في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل المستشفى في مجال جراحات العيون المتقدمة.

وتُعد مستشفى رمد المنصورة من أكثر مستشفيات قطاع الطب العلاجي إجراءً لعمليات زراعة القرنية، وذلك بفضل توافر الخبرات الطبية المتخصصة، والتجهيزات الحديثة، واستمرار العمل في إطار المبادرات الرئاسية الداعمة للقطاع الصحي.

وجرى إجراء العملية تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، وبإشراف الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة.

وشارك في إجراء العملية فريق طبي متميز ضم الدكتور ناصر عمر المتولي، والدكتورة مروة نبيه الشاهيني، إلى جانب استشاري التخدير الدكتورة أمل أبو ليلة، وبمشاركة فعالة من هيئة التمريض.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لجهود الفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، مشيدًا بروح العمل الجماعي والدقة في الأداء، ومؤكدًا أن استمرار هذه النجاحات يعكس حرص الأطقم الطبية على تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمرضى، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات خلال العام الجديد.