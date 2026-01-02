إعلان

صرف رواتب معلمي الحصة عن شهر نوفمبر 2025

كتب : أحمد الجندي

04:22 م 02/01/2026 تعديل في 04:55 م

صرف رواتب معلمي الحصة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في استجابة لما نشره موقع "مصراوي"، حصل معلمو الحصة في معظم الإدارات التعليمية على رواتب شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد تأخر صرفها حتى نهاية شهر ديسمبر.

وكان عدد من معلمي الحصة قد اشتكوا من تأخر صرف مستحقات شهر نوفمبر، مؤكدين أنهم حصلوا على رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر، إلا أن راتب نوفمبر لم يتم صرفه في موعده، ما تسبب في حالة من القلق والاستياء بينهم.

وأوضح المعلمون أن تأخر المستحقات أثّر عليهم بشكل كبير، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم يعتمد على راتب الحصة كمصدر دخل أساسي لتلبية احتياجاتهم اليومية، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المتأخرة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـمصراوي، أن صرف رواتب معلمي الحصة عن شهر نوفمبر سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما تحقق بالفعل بصرف المستحقات في معظم الإدارات التعليمية.

بعد صرف سبتمبر وأكتوبر.. موعد صرف راتب نوفمبر لمعلمى الحصة

اقرأ أيضاً:

رئيس جمعية المدارس الخاصة: التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أصحاب المؤهلات العليا

شروط ورابط التقديم لبرنامج الدراسات العليا "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معلمو الحصة وزارة التربية والتعليم صرف رواتب معلمي الحصة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026