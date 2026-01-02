الأرصاد: استمرار السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

"الأوقاف" تشارك في اللقاء الأول من برنامج القادة الدينيين بالقاهرة (2025–2028)



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق الشمالية للبلاد، مشيرةً إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية أظهرت تكوّن السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الأجواء مستقرة نسبيًا على جنوب البلاد، بينما شهدت القاهرة الكبرى في الساعة الثانية والنصف ظهرًا درجة حرارة بلغت 16 درجة مئوية.



درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة الكبرى



- درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى الصغرى 10 والعظمى 19



- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20



- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 07 والعظمى 19



- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 09 والعظمى 19



