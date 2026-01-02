إعلان

زود الأجرة على الركاب.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج

كتب : رمضان يونس

03:01 م 02/01/2026

متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "أجرة" برفع تعريفة الركوب بسوهاج.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت من ضبط السيارة تبين أنها "سارية التراخيص"وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحفظت القوات على السيارة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة أجرة لقبض على سائق زود الأجرة على الركاب وهاج لداخلية الأمن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً