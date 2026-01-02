زود الأجرة على الركاب.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "أجرة" برفع تعريفة الركوب بسوهاج.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت من ضبط السيارة تبين أنها "سارية التراخيص"وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحفظت القوات على السيارة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال قائدها.