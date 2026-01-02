الأقصر - محمد محروس:

أدى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة، بمسجد سيدي أحمد النجم بمدينة الأقصر، حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع قيمة الوقت في حياة الإنسان وأثره في بناء الفرد والمجتمع.

ألقى الخطبة فضيلة الشيخ أبو الحسن محمد حامد، إمام وخطيب المسجد، مؤكدًا على أهمية استثمار الوقت فيما ينفع، وضرورة اغتنام العمر في العمل الصالح والإنجاز، باعتباره من أعظم نعم الله على الإنسان.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، واللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.

وعقب الصلاة، تبادل محافظ الأقصر الحديث مع عدد من المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع أبناء الأقصر والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها ضمن القوانين والإمكانات المتاحة.