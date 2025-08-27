إعلان

طن مخدرات وترسانة سلاح.. مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالقليوبية

11:13 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب - علاء عمران:

وجّهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة استباقية قوية ضد البؤر الإجرامية لتجار السموم بعدة محافظات، حيث تمكنت من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، وأسفر التدخل الأمني عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت (حشيش – أفيون – هيروين – هيدرو – شابو – بانجو)، إلى جانب 28 قطعة سلاح ناري بينها بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وفرد محلي. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 101 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.

