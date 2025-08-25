كتب- أحمد أبو النجا:

بدأت لجان الاقتراع للمصريين بالخارج أعمالها، اليوم، في عدد من الدول ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تشمل دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

انطلقت عملية التصويت في السفارات والقنصليات المصرية بعدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية، من بينها: الإمارات العربية المتحدة: السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي، وسلطنة عمان: السفارة في مسقط، وإندونيسيا: السفارة في جاكرتا، وتايلاند: السفارة في بانكوك، وفيتنام: السفارة في هانوي، وميانمار: السفارة في يانغون، وبنجلادش: السفارة في دكا، ونيبال: السفارة في كاتماندو، والهند: السفارة في نيودلهي والقنصلية في مومباي، وسريلانكا: السفارة في كولومبو، وباكستان: السفارة في إسلام آباد، وأوزبكستان: السفارة في طشقند، وكازاخستان: السفارة في أستانا، وأذربيجان: السفارة في باكو، وأرمينيا: السفارة في يريفان، وموريشيوس: السفارة في بورت لويس.

وتستمر عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم وفق التوقيت المحلي لكل دولة، فيما تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

وتُجرى الانتخابات في الخارج في عدد 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة حول العالم، والتي صدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات بين 10 مرشحين.

