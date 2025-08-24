لو هتجدد أو هتبيع عربيتك.. إزاي تستخرج شهادة براءة الذمة (خطوة بخطوة)

كتب – أحمد أبو النجا:

إذا كنت مقبلًا على بيع أو شراء سيارة، فإن شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية تُعد من المستندات الأساسية التي لا غنى عنها لاستكمال إجراءات البيع أو تجديد الترخيص. وتتيح الجهات المعنية للمواطنين أكثر من وسيلة للحصول عليها بسهولة، سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

الطرق المتاحة لاستخراج الشهادة:

1- من خلال مكاتب البريد:

يمكن لصاحب المركبة التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وتقديم بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة للموظف المختص. في حال عدم وجود مخالفات، يتم دفع قيمة الشهادة فقط والحصول عليها فورًا.

2- عبر منصة مصر الرقمية:

أتاحت الحكومة خدمة استخراج شهادة براءة الذمة عبر منصة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن تقديم طلبًا إلكترونيًا، على أن يتم توصيل الشهادة إلى عنوانه بواسطة مندوب البريد.

3- من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور:

يتيح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيًا، مع إمكانية طلب استخراج الشهادة بعد إتمام الدفع.

في حالة وجود مخالفات:

يتوجب على مالك السيارة سداد قيمة المخالفات بالكامل قبل استخراج الشهادة. وفي حال اعتقاد المواطن بأن قيمة المخالفات غير دقيقة أو مبالغ فيها، يمكنه التقدم بتظلم من خلال مكتب البريد أو المنصة الإلكترونية، حيث تُعاد دراسة المخالفات وإجراء التعديلات اللازمة حال ثبوت الخطأ.

