غلق 143 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 143 محلًا لمخالفتها قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحال، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

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