كتب- أحمد أبوالنجا:

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، يرافقه وفد رفيع المستوى ضم كلًا من المستشار أحمد مطر، والمستشار محسن دردير، والمستشار محمد عبد الواحد، والمستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله – أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن اللقاء جرى بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، رحّب المستشار محمد الشناوي بالمستشار حازم بدوي والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا تقديره البالغ لما تقوم به الهيئة من دور محوري في إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، بما يكفل للمواطنين المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم وسط أجواء من النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

من جانبه، قدّم المستشار حازم بدوي التهنئة للمستشار محمد الشناوي، متمنيًا له التوفيق، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وصون المال العام، ومثمنًا الجهود المشرفة لأعضائها خلال الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.