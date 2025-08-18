كتب- رمضان يونس:

داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، جلست كل من "رنا" و"نزال" وسط أسرتهما، تنتابهما حالة من القلق والخوف، قبل مواجهتهما بالمتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات أكتوبر" على طريق الواحات.

ظهرت "رنا" متكئة على والدتها "غادة" التي تحاول مؤازرتها، وهي تعاني من آلام في قدميها وذراعها نتيجة الحادث المروع، بينما جلست "نزال" بين شقيقتها "شراز" ووالدتها، تتطلع بتمعن إلى المتهمين في حالة ترقب وحذر.

رفضت الأسرتان أي محاولات للصلح أو التنازل، مؤكدتين تمسكهما بحقوقهما حتى ينال المتهمون جزاءهم.

ورافقت قوة أمنية مشددة المتهمين الأربعة إلى مقر المحكمة، حيث واجهتهم النيابة بتهم:

التعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" بألفاظ وإيحاءات وتعليقات جنسية في الطريق العام.

ملاحقتهما بسياراتهم الخاصة على طريق الواحات، والتسبب في حادث اصطدام بسيارة نقل متوقفة، ما أدى إلى إصابة الفتاتين وإصابة ثالثة، دون أن يقدموا لهن المساعدة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين هم: "مهند"، "مازن"، "يحيى"، و"عبدالرحمن"، بينهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم ثان أكتوبر.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة ملاحقة الفتاتين بسيارات ملاكي، وانتهت الحادثة بإصابتهما بعد اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة.

تم التحفظ على السيارات والمتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح المختصة.

