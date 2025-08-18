مطاردة فتيات أكتوبر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين

كتب- رمضان يونس:

بدأت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة نظر أولى جلسات محاكمة 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في قضية مطاردة 3 فتيات أكتوبر على طريق الواحات، والتسبب في إصابة اثنتين منهن جراء تصادمهن بسيارة نقل.

ووصل المتهمون إلى مقر المحكمة في حراسة أمنية مُشددة، تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مطاردة فتيات أكتوبر".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة مضايقة المجني عليهن: "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف"، بإطلاق تعليقات وأمور ذات إيحاءات جنسية، وذلك أثناء ملاحقتهن على طريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة الاشتراك في التسبب خطأً بإصابة المجني عليهن، باستخدام سياراتهم لمضايقتهن، مما أدى إلى اصطدامهن بسيارة نقل، وإحداث إصابات وفقًا للتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، دون تقديم المساعدة لهن.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين كانتا تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهن بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهن.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات، كانت تقود السيارة المشار إليها، رفقة صديقتها المصابة بجرح في الجبهة، وأكدتا تعرضهما للمطاردة والمعاكسة من قبل قائدي السيارات الثلاث، الذين فروا بعد الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها، تبين أنهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

