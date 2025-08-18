كتب- رمضان يونس:

رصدت عدسة "مصراوي" اللقطات الأولى لفتيات ضحايا مطاردة أكتوبر على طريق الواحات، والتي أسفرت عن إصابة اثنتين منهن جراء تصادم بسيارة نقل، داخل قاعة المحكمة استعدادًا لبدء الجلسة. كما حرص عدد من أسر المتهمين على حضور الجلسة لمؤازرة الطلاب في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مطاردة فتيات أكتوبر".

وتواجه المحكمة في أولى جلسات القضية المجني عليهن "نزال" و"رنا"، اللواتي حضرن رفقة أسرهن، بالمتهمين الأربعة الذين تسببوا في إصابة اثنتين منهن نتيجة حادث التصادم على طريق الواحات.

ووصل المتهمون إلى مقر محكمة جنايات الجيزة في حراسة أمنية مشددة تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتهم.

وجهت النيابة العامة للمتهمين: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة مضايقة المجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" بإطلاق تعليقات وأمور ذات إيحاءات جنسية، وذلك أثناء ملاحقتهن على طريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة الاشتراك في التسبب خطأً بإصابة المجني عليهن، باستخدام سياراتهم لمضايقتهن، ما أدى إلى اصطدامهن بسيارة نقل، وإحداث إصابات وفقًا للتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، دون تقديم المساعدة لهن.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة في واقعة "مطاردة فتيات أكتوبر" على طريق الواحات، والتسبب في إصابة اثنتين جراء التصادم بسيارة نقل كانت متوقفة على جانبي الطريق.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين كانتا تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهن بسيارة نقل متوقفة وحدوث إصابتهن.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات، كانت تقود السيارة المشار إليها، رفقة صديقتها المصابة بجرح في الجبهة، أكدت تعرضهما للمطاردة والمعاكسة من قبل قائدي السيارات الثلاث، الذين فروا بعد الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها، تبين أنهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.