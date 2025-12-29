السجن 3 سنوات لـ"مداهم" بتهمة حيازة مواد مخدرة

قضت محكمة الجنايات بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن 3 سنوات على التيك توكر "مداهم" بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر "مداهم" للمحاكمة الجنائية بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته وقت القبض عليه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة المتهم على كمية من مخدري الحشيش والأفيون، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري