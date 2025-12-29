إعلان

السجن 3 سنوات لـ"مداهم" بتهمة حيازة مواد مخدرة

كتب : أحمد عادل

02:15 م 29/12/2025 تعديل في 02:18 م

مداهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة الجنايات بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن 3 سنوات على التيك توكر "مداهم" بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر "مداهم" للمحاكمة الجنائية بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته وقت القبض عليه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة المتهم على كمية من مخدري الحشيش والأفيون، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التيك توكر مداهم حيازة مواد مخدرة مجمع محاكم شمال القاهرة حشيش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد