ضبط سائق سيارة "فان" في القليوبية بعد مشادة بسبب طلب أجرة زائدة

كتب : علاء عمران

01:53 م 29/12/2025

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن زعم القائم على التصوير قيام قائد سيارة "فان" بتهديده باستخدام عصا خشبية أثناء استقلاله السيارة، على خلفية خلاف حول الأجرة بالقليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها.

وبمواجهته، أقر بوجود خلاف بينه وبين ناشر مقطع الفيديو (الذي لا يعلم بياناته) على طلب أجرة أعلى من المقررة عند تحميل الركاب، مؤكّدًا أنه لم يتعد على أي من الركاب بالضرب أو الإساءة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

القليوبية أجرة وزارة الداخلية

