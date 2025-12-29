عقارات وسيارات.. سقوط تاجر مخدرات بتهمة غسيل 200 مليون جنيه

كتب- علاء عمران

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي شديد الخطورة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وحاول إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

