كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإتلاف دراجة نارية مملوكة لشخص آخر بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد صاحب الحساب، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبسؤاله، أفاد بأنه تعرض للتعدي من شخص آخر، عامل مقيم بذات الدائرة، الذي تعدى عليه وعلى أهليته بالسب وأحدث تلفيات بدراجته النارية باستخدام سلاح أبيض، وذلك على خلفية خلافات جيرة بسبب لهو الأطفال.

وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب التعدي كما هو موضح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.