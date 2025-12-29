إعلان

اعتداء بسلاح أبيض بحلوان.. الداخلية تضبط شابًا اتلف دراجة ومارس البلطجة

كتب : علاء عمران

01:48 م 29/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإتلاف دراجة نارية مملوكة لشخص آخر بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد صاحب الحساب، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبسؤاله، أفاد بأنه تعرض للتعدي من شخص آخر، عامل مقيم بذات الدائرة، الذي تعدى عليه وعلى أهليته بالسب وأحدث تلفيات بدراجته النارية باستخدام سلاح أبيض، وذلك على خلفية خلافات جيرة بسبب لهو الأطفال.

وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب التعدي كما هو موضح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية البلطجة منطقة حلوان شرطة البساتين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد